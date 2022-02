/ Lesedauer: ca. 2min Ukraine Bericht: Bundeswehr plant Verstärkung für Nato-Partner

Nach der russischen Invasion in die Ukraine will nach einem Medienbericht Deutschland Waffen, Soldatinnen und Soldaten zur Verstärkung an die Nato-Ostgrenze schicken.

© Mindaugas Kulbis/AP/dpa Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) will laut einem Medienbericht der Nato weitere Unterstützung anbieten. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Von dpa