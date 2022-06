Berge? Berge!

Spektakulär, diese Anstiege, Abfahrten und Serpentinen: Da kann ich schon ins Schwärmen geraten, wenn ich – geboren und aufgewachsen auf dem platten Land – mit dem Auto auf den kurvenreichen Straßen durch die Ausläufer des Teutoburger Waldes unterwegs bin. So wie letzte Woche auf dem Weg zu einer privaten Feier nach Bad Iburg. Dumm nur, wenn die Schwester daneben sitzt – und sie seit vielen Jahren in der Schweiz lebt. Von „Bergen“ würde sie sicher nicht reden angesichts des ihrer Ansicht nach maximal leicht gewellten Landschaftsprofils zwischen Rheine und Bielefeld.

Und doch: Es sind richtige Berge, gewaltige sogar! Das kann ich mit Bestimmtheit sagen, nachdem ich ein paar Tage später erneut im Teutoburger Wald unterwegs war – diesmal allerdings mit dem Fahrrad. Den ersten Anstieg kurz hinter Ibbenbüren, satte 158 Meter rauf auf den Klotenberg, noch voller Energie und Zuversicht in Angriff genommen, war die lange Abfahrt auf dem Hermannsweg danach aber dringend nötig. Immer nur hoch und runter – so ging es schweißtreibend weiter bis hinter Osnabrück. Meine Schwester wird es hier zwar nicht lesen und doch betone ich es an dieser Stelle ausdrücklich: Der Teutoburger Wald ist ein richtiges Gebirge. Keine Diskussion.