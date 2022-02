Beratungen zum weiteren Corona-Kurs: Lockerungen absehbar

In den kommenden Tagen können sich Menschen in Niedersachsen voraussichtlich auf gelockerte Corona-Regeln einstellen. Von Donnerstag an soll eine entsprechend überarbeitete Verordnung in Kraft treten, wie die Landesregierung zuletzt bekräftigte. Sie soll am Mittwoch vorliegen, wenn Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Landtag über den weiteren Corona-Kurs informiert.

Von Donnerstag an sind etwa gelockerte Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene vorgesehen. Dann sind für sie voraussichtlich wieder private Treffen ohne Teilnehmerbegrenzungen möglich. Bislang dürfen sich maximal zehn Menschen treffen, sofern sie gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-Infektion genesen sind; Kinder bis 13 Jahren werden nicht mitgezählt. Bei Ungeimpften sind diese Regeln noch strenger: Wer weder geimpft noch genesen ist, darf neben seinem eigenen Haushalt nur zwei weitere Menschen eines weiteren Haushalts treffen. Dies soll in den kommenden Wochen voraussichtlich weiterhin gelten.

In einem zweiten Schritt Anfang März sind weitere Lockerungen geplant - dann sollen etwa auch nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen mit einem negativen Test wieder ins Restaurant gehen können. Die neue Verordnung wird laut Landesregierung voraussichtlich bis zum 19. März gelten. Nach einem jüngsten Bund-Länder-Beschluss sollen vom 20. März an bundesweit viele Corona-Schutzmaßnahmen entfallen. Wie es danach in Niedersachsen weitergeht, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz betrug zuletzt 10,3. Der Wert gibt an, wie viele infizierten Patientinnen und Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu in Kliniken aufgenommen wurden. Unter ihnen können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die wegen einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus kommen. Er gilt als maßgeblicher Wert zur Bewertung des Infektionsgeschehens. Die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten lag am Dienstag bei 5,9 Prozent.