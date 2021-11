Beiläufige Kontakte

In einem Artikel in einer etwas größeren Tageszeitung, geschrieben noch zu Zeiten von Kontakteinschränkungen infolge von Corona, wurde der Verlust von beiläufigen Kontakten durch die gesetzlichen Maßnahmen der Bundesregierung in den Fokus gerückt. Der Autor meinte die Begegnung mit Menschen, die nicht zum engeren Freundes- oder Bekanntenkreis gehören, die aber dennoch wichtig sind, sei es, weil mit ihnen über ein Thema gesprochen wurde, das von gegenseitigem Interesse war, oder weil man einfach zufällig einen netten und sympathischen Menschen kennenlernen durfte, den man sonst nie kennengelernt hätte. Jeder von uns kennt solche Momente, beispielsweise ein kurzes Gespräch im Bäckerladen, in einem Zug oder an der Theke. Auch ich schätze diese oft nicht so bewusst wahrgenommenen Augenblicke, die für eine gute Stimmung sorgen, egal, ob sie nur von kurzer Dauer ist. Jeder schöne Moment zählt. Da bleibt zu hoffen, dass Corona nicht wieder alles zunichte macht.