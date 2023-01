Die Weihnachtszeit hat hier und da bei uns Spuren hinterlassen. In Form von Wachsflecken auf diversen Untergründen. Manchmal wurden die Kerzen bei uns im Haus einfach mit zu großem Enthusiasmus ausgepustet.

Nun mache ich mich nach und nach daran, die Flecken zu entfernen. Bei den Stoffservietten erinnere ich mich hierfür an einen Tipp, den ich vor Jahren - vermutlich in irgendeinem Wartezimmer - mal gelesen habe: Ich bügle die Flecken im Stoff bei niedriger Hitze, ein saugfähiges Tuch drauf - und nach kurzer Zeit ist das erneut geschmolzene Wachs im Tuch. Toll!

Doch nicht alle Flecken lassen sich so schnell aus der Welt schaffen. Aber bevor ich mich da ärgere, denke ich an die Mitarbeiter der Autobahn GmbH in Göttingen. Die dürfen sich nämlich seit Montag mit einer 60 Kilometer langen Paraffin-Spur auf der A7 und deren Entfernung beschäftigen. Da käme ich mit meinem Bügeleisen auch nicht mehr weit.