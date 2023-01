Balanceakt

Die Feiertage sind nicht ganz spurlos an der Box vorbeigegangen, die in unserem Schuppen steht und in der wir Altglas sammeln. So eine Sektflasche nimmt aber auch richtig viel Platz weg... Der Deckel passt jedenfalls nicht mehr auf die Kiste – für mich das Signal, einen Altglascontainer aufzusuchen.

Von Kollegen hatte ich gerade gehört, dass der zum Jahreswechsel geplante Austausch der Altglascontainer im Landkreis ob eines Firmenwechsels wohl erfolgt sein sollte. Und in der Tat: Auf dem Supermarkt-Parkplatz, den ich zur Entsorgung des Wertstoffs stets ansteuere, empfangen mich drei neue, bildhübsche Metallbehälter.

Davor steht ein Junge von vielleicht acht Jahren, der einen Bollerwagen hinter sich her gezogen hat und nun einen Auftrag seiner Eltern zur Ausführung bringt. Die hatten, wie soll ich es sagen, zum Jahreswechsel offenbar zahlreiche Gäste bewirtet. Die Entsorgung der vielen Flaschen gestaltet sich für den Knirps jedoch nicht ganz leicht. Denn um den mit einer schwarzen, dicken Gummilamelle umschlossenen Einwurf zu erreichen, bedarf es einer gewissen Körpergröße. Oder eines kleinen Hockers. Beides ward dem Jungen nicht gegeben.

Ich selbst muss mich auch ganz schön strecken, um die Flaschen – jetzt von zwei Haushalten – durch die schräg oben liegende Öffnung zu drücken. Der Junge dankt mir artig für die Hilfe. Und ich danke wortlos dafür, dass er so viele Flaschen dabei hatte. Das hat mein Gewissen doch etwas beruhigt und lässt mich nun wieder mit einem guten Gefühl die Korken knallen.