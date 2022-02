Bahn: Strecke Hannover-Hamburg wieder komplett frei

Die von Sturmschäden besonders betroffene Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover ist seit dem Mittwochmittag wieder zweigleisig befahrbar. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) am Mittwochnachmittag in Hamburg.

Arbeitstrupps waren in den vergangenen Tagen an der Strecke unterwegs, um Oberleitungen zu reparieren, nachdem Bäume bei den Stürmen am Wochenende auf die Leitungen gestürzt waren. Früheren Angaben der Bahn zufolge musste die Oberleitungskonstruktion allein bei Uelzen auf einer Länge von rund 600 Metern nach Sturmschäden neu aufgebaut werden.

Züge hatten auf der Strecke deswegen Verspätungen oder wurden umgeleitet. Anfang der Woche war ein Gleis für den Bahnverkehr bereits wieder freigegeben worden.