Bärte mit Funktion

Wussten Sie, dass See-Elefanten sich mithilfe ihrer Barthaare in der Tiefsee orientieren? Die langen Haare in und an der Nase ermöglichen ihnen bei ihren Tauchgängen das Aufspüren von Fischen, Krebstieren und Tintenfischen in absoluter Finsternis. Wissenschaftler haben das jüngst herausgefunden und damit die bisherige Annahme widerlegt, dass sich die Riesenrobben vom Leuchten mancher Beutetiere leiten lassen. Damit gehören die See-Elefanten zum erlauchten Kreis der Bartträger, die ihre Gesichtsbehaarung für etwas Sinnvolles einsetzen können. Von Katzen, Mäusen, Hunden und anderen war das ja schon länger bekannt.

Menschliche Bärte können da nicht mithalten; sie dienen weder der Orientierung noch der Nahrungsbeschaffung. Eine Schweizer Studie bescheinigt dem Männerbart gar mehr Bakterien als einem Hundefell. Immerhin: Ab einer gewissen Länge taugen Homo-Sapiens-Bärte wenigstens zum Auffangen der Brötchenkrümel am Frühstückstisch. Ein See-Elefant kann das nicht.