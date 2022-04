„Autoposer“: Ruderwanzen der Innenstädte

Sie ist nur wenige Millimeter groß und gilt trotzdem als das lauteste Tier der Erde: die Ruderwanze. Das in Teichen und Tümpeln lebende Insekt erzeugt durch das Streichen der Vorderbeine am Kopf Lautstärken mehr als 99 Dezibel. Das entspricht in etwa einem vorbeirauschenden Lastwagen oder donnernden Presslufthammer aus nächster Nähe. Mit den Lauten, die selbst noch an der Wasseroberfläche wahrzunehmen sind, will die Wanze – natürlich – Weibchen anwerben.

Mit der lauen Frühlingsluft und den ersten Sonnentagen des Jahres lässt sich in deutschen Innenstädten ein vergleichbares Verhalten beobachten. Dort ist jedoch nicht die Ruderwanze für den ohrenbetäubenden Lärm verantwortlich, sondern vornehmlich Herren mit übermotorisierten Autos oder Motorrädern. Vertreter dieser – von der Polizei auch als „Autoposer“ klassifizierten Gattung – suchen die Nähe zu viel besuchten Straßen und Plätzen, um durch beständiges Kreischen hoher Drehzahlen bei Schrittgeschwindigkeit die Aufmerksamkeit von Passanten zu erhaschen.

Da aber selten Ausrufe wie „Wow, der hat aber ein lautes Auto!“ eines euphorisierten und zudem paarungswilligen Publikums durch die Einkaufsstraßen hallen, dürfte die Erfolgsquote spätpubertärer Lärm-Enthusiasten verschwindend gering sein. Am Ende lässt wohl doch noch nur Geltungsdrang und überbordende Unsicherheit verkappt den Motor aufjaulen.