Autobahnen: Bis Anfang März Aufräumarbeiten wegen Stürmen

Die Beseitigung der Sturmschäden an den Autobahnen im Norden wird voraussichtlich noch bis Anfang März dauern. Wie die Niederlassung Nord der Autobahngesellschaft am Freitag mitteilte, müssen sich Autofahrer an verschiedenen Standorten auf Tagesbaustellen einstellen. Auch kurzzeitige Sperrungen von Stand- und Fahrstreifen und damit verbundene Verkehrsbehinderungen seien möglich. Die Niederlassung der Autobahngesellschaft ist für Autobahnen im nördlichen Niedersachsen sowie in Hamburg und Schleswig-Holstein zuständig.

Entlang der Autobahnen sind nach Angaben der Autobahngesellschaft Äste von Bäumen abgebrochen oder ganze Bäume umgestürzt. Die beschädigten Bäume würden nun bis voraussichtlich zum 11. März von den Grünstreifen entlang der Fahrbahnen entfernt. Vereinzelt sollen demnach auch Bäume gefällt werden. An den Baustellen werde es Geschwindigkeitsbegrenzungen geben.