Ausweisung: Klage von mutmaßlichem Clanmitglied abgewiesen

Das Verwaltungsgericht Hannover hat die Klage eines mutmaßlichen Clanmitglieds aus Montenegro gegen seine Ausweisung und das Verbot der Wiedereinreise zur medizinischen Behandlung abgewiesen. Der Mann aus Montenegro war im Frühjahr 2020 zwei Wochen lang in Hannover behandelt worden, nachdem in seiner Heimat ein Mordanschlag auf ihn verübt worden war. Er wies von sich, Clanmitglied zu sein, und sah sich als Opfer einer Verwechslung. Befürchtet wurde allerdings, dass die gewaltsame Clan-Auseinandersetzung sich nach Deutschland verlagern und bei weiteren Anschlägen Unbeteiligte gefährden könnte.

Das Verwaltungsgericht hielt an der Einschätzung fest, dass die Wahrscheinlichkeit einer Mitgliedschaft des Mannes in einem der verfeindeten Clans hoch sei - oder ihm die Mitgliedschaft zumindest von Angehörigen eines verfeindeten Clans zugeschrieben werde. Das teilte das Gericht am Montag zu einem Urteil vom 1. März mit (Az. 5 A 1575/21). Eilanträge des Mannes gegen die Ausweisung waren zuvor erfolglos geblieben.

Nun entschied das Gericht, dass der Kläger das Ziel eines Mordversuchs gewesen sei, der für eine Auseinandersetzung zwischen kriminellen Vereinigungen typisch sei. Das schließe eine Verwechslung des Opfers aus. Zudem sei eine Verwechslung nicht plausibel, weil der Mann gleichzeitig behauptet habe, er sei aus Neid auf seinen Wohlstand angegriffen worden sei. Zu einer weiteren Aufklärung habe er nicht beigetragen, die Notwendigkeit einer Behandlung an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sei nicht erkennbar.

Das Gericht beschied, dem öffentlichen Interesse daran, dem Kläger die Wiedereinreise zu verwehren, stehe kein gleichwertiges Bleibeinteresse des Klägers gegenüber. Der Mann habe „offensichtlich die Mittel und das Netzwerk, eine sachgerechte Behandlung in einem Land außerhalb des Schengen-Raumes zu organisieren“. Die aufwendige Bewachung des Mannes an der MHH auf Kosten des Steuerzahlers hatte für viel Kritik gesorgt.