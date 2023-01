#ausLiebe - schon in der Schreibweise irritiert diese Überschrift. Und doch, was tun wir nicht alles aus Liebe: Musik hören, die uns nicht unbedingt gefällt, Urlaubsziele ansteuern, die wir allein nicht gewählt hätten oder Essen loben, dass uns nicht so schmeckt, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Liebe ist ein starker Motivator. Liebe macht uns großzügig, wendet sich dem Gegenüber zu. Und Liebe lässt uns aktiv werden.

Aus Liebe haben vor 175 Jahren Menschen begonnen, sich um Notleidende zu kümmern. Das war die „Geburtsstunde“ der Diakonie. Anfangs nur im Kleinen, manchmal nicht gerne gesehen, auch nicht von der Kirche. Auch damals dachten viele Menschen: Warum gibt man sich mit Alkoholkranken, Obdachlosen, Waisen oder Beeinträchtigten ab? Sind die doch selbst schuld an ihrer Notlage.

Im Lauf der Jahrzehnte veränderte sich dieses Denken und der Blick auf die Menschen in Not. Und diakonisches Handeln hat sich ebenfalls verändert. Arbeitsfelder wurden erweitert, Hilfsangebote ausgeweitet, Qualitätskontrollen und Digitalisierung haben Einzug gehalten. Der Blick auf die Ratsuchenden ist ein anderer geworden: Raus aus der Rolle des Bedürftigen, dem man alles abnimmt und der nichts selbstständig kann hin zu Beratung auf Augenhöhe. Beratung ist heute anders. Beratung bietet eher einen Kompass an, Optionen, die möglich sind.

Heute ist das diakonische Werk fester Bestandteil der Wohlfahrt und wichtiger Bestandteil innerhalb unserer Gesellschaft. Und sie ist Mahner für gesellschaftliche Missstände und Notlagen, sozialpolitischer Anwalt für die Menschen, die Unterstützung benötigen. Bei aller Veränderung ist aber eines gleichgeblieben. Es ist die Motivation des Handelns: Aus Liebe zu den Menschen und als praktische Konsequenz gelebten Glaubens arbeiten Menschen bei der Diakonie.

Deshalb ist #ausLiebe auch das Jahresmotto 2023 der Woche der Diakonie Niedersachsen und auch das des Diakonischen Werkes Emsland-Bentheim. #ausLiebe heißt für unsere Beratungsstellen heute: Ratsuchende zu unterstützen zum Beispiel in der Suchtberatung, in der Schuldnerberatung, in der Paar- und Lebensberatung, mit Geflüchteten oder im sozialtherapeutischen Hof Landrien. Vielleicht anders als vor 175 Jahren, aber immer nah bei den Menschen. Und unser Handeln ist biblisch motiviert. „Was ihr einem meiner geringsten Brüder (und natürlich auch Schwester) getan habt, das habt ihr mir getan“, so steht es in der Bibel. Und damit ist diakonisches Handeln auch immer kirchliches Handeln. „Wir sind Kirche“, so steht es in den Leitbildsätzen des COMPASS Diakonie Caritas Hauses. Diakonie ist unverzichtbarer Bestandteil von Kirche und gelebter Auftrag von Nächstenliebe. Eben #ausLiebe.

Dorothea Währisch-Purz ist Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes des Ev.-luth. Kirchenkreises Emsland-Bentheim

