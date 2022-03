Auricher Gericht nutzt als erstes Grundbuchamt digitale Akte

Als erstes Amtsgericht in Niedersachsen nutzt das Gericht in Aurich in Ostfriesland für Grundbuchsachen nun eine digitale Aktenführung. Mit der sogenannten elektronischen Grundakte wird die Kommunikation zwischen dem Grundbuchamt und den Notarinnen und Notaren im Gerichtsbezirk nun digital geführt, wie das Justizministerium in Hannover am Montag mitteilte. „Papier wird es in Grundbuchsachen damit zukünftig kaum noch geben“, sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU).

Der Start in Aurich war bereits Anfang März. Noch bis zum Sommer sollen auch die Amtsgerichte in Hameln und Braunschweig auf die digitale Aktenführung umstellen. Nach dieser Pilotphase sollen dann alle 80 Grundbuchämter in Niedersachsen nach und nach folgen.

Das Grundbuch selbst, also das amtliche Register in dem etwa Eigentumsverhältnisse von Grundstücken eingetragen sind, wird bereits digital geführt. Neu ist nun, dass auch die Grundakten, in denen etwa Kostenrechnungen und Urkunden für die Grundbucheinträge liegen, künftig ohne Papier auskommen.