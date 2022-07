Auf’s Komma kommt es an

Mit den Nullen ist das so eine Sache. Irgendwie sind sie im Weg, aber weglassen kannst du sie auch schlecht. Nach dem Komma wirken Nullen sich meist nicht so sehr aus, vor dem Komma aber sehr gravierend. Doch zu viele Nullen können auch den Blick aufs Wesentliche verstellen. Deshalb haben die Naturwissenschaftler ja die Zehnerpotenz erfunden. Ein Mol eines jeden Stoffes etwa enthält definitionsgemäß 602 Trilliarden Teilchen – eine Zahl mit 23 Nullen, mit der kein Wissenschaftler arbeiten will. Deshalb heißt es in der Physik 6,02 mal 10 hoch 23. Damit kommen Naturwissenschaftler viel besser klar.

In den Zahlenkolonnen der Wirtschaft läuft das Spiel subtiler. Banken ersetzen in ihren Bilanzen „nur“ die letzten drei Nullen durch ein großes T (für Tausend). So werden aus 2,4 Millionen Euro dann 2.400 TE. Klingt gleich harmloser, oder?

Aber in Zeiten, in denen die Milliarde zur Standardgröße geworden ist, kann man im Dschungel der Nullen schnell die Übersicht verlieren. So wie der Genossenschaftsvertreter, dem in der Milliardenbilanz der Grafschafter Volksbank die Zahl 7,16 auffiel: „Guthaben bei der Bundesbank“. Sind das nun 7,16 Millionen oder Milliarden oder nur 71.600 Euro?

Nichts davon! Zum Bilanzstichtag hatte die Volksbank bei der Bundesbank tatsächlich exakt 7 Euro und 16 Cent auf der hohen Kante. Peanuts! Aber Bilanz ist Bilanz, und der Wert ist maßgeblich für Strafzinsen bei der Bundesbank. Es kommt eben nicht nur auf die Nullen an, sondern auch auf das Komma.