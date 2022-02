Aufeinander, füreinander, miteinander

In dieser Woche hat der Caritasverband für die Diözese Osnabrück und das Bistum Osnabrück schriftlich versichert, „dass wir keine arbeits- beziehungsweise disziplinarrechtlichen Maßnahmen aufgrund der persönlichen Lebensführung hinsichtlich Partnerschaften, der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität einer Mitarbeiter*in ergreifen.“

Es ist für mich fast unerträglich, dass diese Verpflichtung in heutiger Zeit noch extra erwähnt werden muss. Der Caritasverband im Bistum Osnabrück hat zwar bereits vor zwei Jahren in einer öffentlichen Kampagne klargestellt, dass er zu seinen Mitarbeitenden steht, unabhängig von der persönlichen Lebensführung, und trotzdem muss es die jetzige Klarstellung noch mal geben.

Ja, es muss sie geben! Wir können nicht laut genug sagen, dass wir die „alten Zeiten“ hinter uns lassen. Ich persönlich kenne noch Menschen, die sich in früheren Zeiten verletzende Fragen gefallen lassen mussten hinsichtlich der persönlichen Lebensführung. Ich bin sehr glücklich, dass ich nicht nur anders handeln darf, sondern nun muss.

Der diesjährige Leitsatz zur Caritassammlung: „Aufeinander zugehen, füreinander da sein, miteinander Gutes tun“ gewinnt hier eine deutliche Dimension nach innen und stärkt umso mehr den Gedanken, um den es eigentlich geht: Solidarität mit allen Menschen in unserer Gesellschaft verpflichtet uns alle zur Bewegung und zur Tat.

In der Grafschaft Bentheim gibt es laut statistischer Auswertung des Landes Niedersachsen konkret rund 10.000 Menschen, die auf Unterstützung des Staates angewiesen sind. Ich habe immer wieder Respekt vor dieser Zahl. Sie offenbart, dass wir in der Grafschaft zwangsläufig Menschen kennen, die unsere Unterstützung benötigen.

Sicher ist, dass Menschen, die staatliche Unterstützung erhalten, schon zumindest teilweise geholfen ist. Sicher ist auch, dass Menschen in Not sind, unabhängig von staatlicher Unterstützung, die also nicht in der Statistik auftauchen. Wir können uns also nie sicher sein, wer unserer Unterstützung benötigt, wir wissen nur, es sind nicht wenige.

Viele dieser Menschen sehen wir in unseren Beratungsstellen, zum Beispiel im COMPASS Diakonie Caritas Haus, vielen dieser Menschen begegnen wir im Alltag, als Nachbarn, Freunde oder Kolleg*innen. Vielen dieser Menschen begegnen wir als ehrenamtlich Tätige, wie in den Kirchengemeinden.

Wir bleiben also aufgefordert, mit wachen Augen aufeinander zuzugehen, füreinander da zu sein und miteinander Gutes zu tun. In der Gesellschaft, im Alltag, im Beruf und in der Kirche.

Hermann Josef Quaing ist Geschäftsführer des Caritasverbandes für den Landkreis Grafschaft Bentheim