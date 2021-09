Aufbruch ins Metaversum

Die Bosse großer Tech-Konzerne denken gerade das Internet neu: Das Metaversum soll Zukunft oder sogar Nachfolger des altbekannten Netzes werden.

Nach der Vorstellung von Zuckerberg und Co. werden Arbeit und Freizeit dann in erster Linie digital stattfinden. Was bisher hauptsächlich der Spiele-Szene vorbehalten war, soll das komplette Leben einnehmen. Virtual Reality für jeden, umfassend und allgegenwärtig.

Statt an Online-Konferenzen über den Bildschirm teilzunehmen, trifft man sich zukünftig gleich komplett im virtuellen Raum. Dort übernehmen Avatare die soziale Interaktion. Man steuert keine Figur über einen Bildschirm, man ist diese Figur und bewegt sich frei durch eine dreidimensionale Schein-Realität.

Die Urlaubsreise mit dem klimafeindlichen Flug entfällt, dafür bereist der eigene Avatar das Wunschland. Ein Cocktail mit Schirmchen in der Hand, wandert das digitale Ich am Strand der Malediven entlang, während man selbst zu Hause auf dem Sofa sitzt. Man kann ja seine Füße in eine Schüssel mit Sand stecken. Das verbessert die Immersion.

Schönes neues Metaversum. Allerdings kenne ich mindestens einen, den man damit garantiert nicht hinterm Ofen hervorlocken kann: Für meinen Hund muss es mit Sicherheit auch in einer metaversen Zukunft noch ein ganz realer Spaziergang sein. So richtig an der frischen Luft.

Es soll ja Menschen geben, die mit diesen Matrix-anmutenden Zukunftsaussichten ebenfalls nichts anfangen können und ihr Leben nicht als Simulation verbringen wollen. Auf jeden Fall wird es spannend, die Entwicklung auf diesem Gebiet zu beobachten und zu sehen, ob aus Science Fiction irgendwann Realität wird.