Die Musiker und Bands, deren Konzerte ich gerne besuche, spielen nur noch selten in ausverkauften Hallen. Und auch bei meinem Lieblingsklub im Fußball hatte ich in den vergangenen Jahren eigentlich keine großen Probleme mehr, an Eintrittskarten zu kommen - ganz anders etwa zu den Zeiten, als ich für Heimspiele in der Königsklasse noch stundenlang in Bestell-Hotlines gefangen war. Also geriet ich in eine für mich ganz unbekannte Situation, als ich mich diese Woche um Tickets für das erste offizielle Footballspiel der NFL in Deutschland im November in München bemühte. Vergebens, um es vorweg zu sagen.

Um 10 Uhr sollte bei einem durchaus namhaften Online-Tickethändler der Vorverkauf beginnen, aber schon ab 9.30 Uhr eröffnete dieser einen virtuellen Warteraum ein. Ha, dachte ich - aber meine kleine Hoffnung, dass diese Info nicht alle Kaufinteressenten erreicht hat, zerschlug sich jäh, als pünktlich um 10 Uhr die Verkaufsseite scharf geschaltet wurde - und ich mich auf Platz 549.197 der Warteliste wiederfand. Bei vielleicht rund 35.000 verfügbaren Tickets benötigte ich keinen Taschenrechner, um zu wissen, dass meine Chancen auf das Football-Liveerlebnis ziemlich gering waren. Tschüs, Warteraum.

Und jetzt? Ich könnte auf dem Online-Schwarzmarkt Karten für weit über dem zehnfachen Originalpreis kaufen, ich könnte für das gleiche Geld mit dem Flieger in die USA jetten und mir dort ein NFL-Spiel anschauen. Oder ich mach‘s im November wie so oft: Ich lege mich aufs Sofa und schau mir das Ganze im Fernsehen an.