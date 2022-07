Auf Irrwegen

„Entschuldigt die Verspätung, ich konnte mein Auto nicht wiederfinden“, sage ich, als ich den Raum betrete. Ungläubige Blicke treffen mich. Hämische Kommentare fallen. Ob ich denn schon von diesen „AirTags“ gehört hätte, werde ich gefragt. Diese Schlüsselanhänger eines nicht unbekannten und teuren Technik-Großkonzerns können über das Smartphone geortet werden. So sollen Nutzer verlorene Gegenstände schnell wiederfinden.

Davon gehört habe ich natürlich schon, aber wer packt so etwas in sein Auto? Normalerweise verliere ich meinen Wagen ja nicht. Es lag am Parkplatz oder an meinem Navigationssystem. Aber auf jeden Fall nicht an mir - das ist ja wohl klar!

Wie konnte es also passieren? Ich hatte einen Termin in einem größeren Krankenhauskomplex, der über verschiedene Parkplätze verfügt. Das wusste ich aber nicht. Auf der Hinfahrt parkte ich also auf dem erstbesten freien Platz. Auf dem Weg zu meinen Gesprächspartnern wurde ich dann durch die verschiedenen Gebäude und über einen Innenhof geführt. So weit, so gut. Allerdings wählte ich für den Rückweg zum Auto dann nicht den Weg durch die Gebäude, sondern lief außen um die Bauten. Ich landete dann auch schnell auf einem Parkplatz – es war aber der Falsche.

Als ich die Geschichte später erzähle, werde ich mitleidig angeschaut. „Deshalb mache ich immer ein Foto mit Standorterkennung, das zeigt mir dann auf der Karte, wo ich stehe“, erzählt mir jemand. Tja, hätte ich das an diesem Tag mal auch so gemacht. Dann eben nächstes Mal!