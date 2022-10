Wer hat sie nicht diese kleinen Wünsche und Träume, die meist unerfüllt bleiben und die trotzdem immer wieder durch die eigene Fantasie kreisen? So war es schon lange mein Wunsch, einmal einen Porsche zu überholen. Aber mit der Motorisierung meiner Autos wäre dies ein sehr waghalsiges und halsbrecherisches Unterfangen geworden. Nun bot sich aber die einmalige Gelegenheit. Da stand er am Straßenrand: ein sportlicher 911er Cabrio. Seine Fahrerin ließ sich elegant in den tief liegenden Sitz fallen. Ich schaltete die Stromzufuhr an meinem E-Bike zwei Stufen höher und legte den höchsten Gang ein. Als ich trotzdem hechelnd und mit stechenden Schmerzen in den Oberschenkeln kurz vor dem Sportwagen war, ließ die Fahrerin den Motor an – was für ein geschmeidiges Surren. Mit stolzen 25 Stundenkilometer flog ich mit einem guten Gefühl vorbei, als gerade der Blinker aufleuchtete. Geschafft – manchmal muss man eben ein bisschen mogeln, um zu glauben, dass die geheimsten Träume wahr werden. Das hebt die eigene Stimmung. Doch als ein paar Kilometer weiter ein anderer E-Biker-Fahrer locker an mir vorbeifuhr, war ich wieder auf dem Boden der Tatsachen.