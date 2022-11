Scharfes Auge

Tiefblauer Himmel über Nordhorn. Keine Wolke zu sehen. Ich halte Ausschau nach Flugzeugen. Die Sicht ist perfekt. Auf dem Handy schaue ich dann, woher sie kommen und wohin sie fliegen. Seltsames Hobby? Immerhin habe ich eins.

Doch an jenem Morgen bleibt mein Blick an etwas anderem hängen. Hoch über Nordhorn ziehen zwei große Vögel ihre Kreise. Adler! Na ja, vielleicht auch nicht. Aber es sind auch keine Störche. Die sind wegen der Kolonie am Tierpark zwar oft über Nordhorn zu sehen – aber nicht mehr im November. Sie genießen längst die Wärme des Südens.

Habicht, Bussard, Falke, Sperber – möglicherweise sind sie es auch, die auf der Suche nach Beute sind und mit scharfem Auge die klare Sicht nutzen. Ich schaue den Vögeln noch eine Weile zu. Vielleicht ist es auch einfach nur der Pleitegeier, der über Nordhorn kreist? Gleich in doppelter Ausführung? Die Zeiten wären ja danach...