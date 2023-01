Auf Autopilot

Kennen Sie das, wenn man etwas sagt, bevor man richtig nachgedacht hat? Bei mir überholen meine Finger beim Tippen auf der Tastatur manchmal meinen Kopf. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, denn im Gegensatz zum Gesagten kann ich das falsch Getippte ja flott wieder mit der Löschtaste aus der Welt schaffen.

So schreiben meine Finger oft nicht das Wort „Norden“ - sondern auf dem Bildschirm steht „Nordhorn“. Der Name kommt in meinem Berufsalltag so häufig vor, dass meine innere Autokorrektur davon ausgeht, dass ich bestimmt Nordhorn schreiben möchte.

Weil nun aber das Ergebnis meines Getippten in der Zeitung zu lesen ist, muss ich mich selbst eben streng kontrollieren. Nicht auszudenken, ich würde dem Autopiloten in meinem Kopf die Entscheidungsgewalt lassen. Der wollte nämlich am Freitag beim Begriff „Domänenkammer“ das O und das Ä vertauschen...