Auf allen Kanälen

Liebe Eltern,

alles, was auf einem Bildschirm passiert, hat für meine Kinder eine ungemeine Faszination. Mittlerweile wissen sie zumindest, dass sie Fußball im Fernsehen langweilig finden und dann lieber spielen gehen. Sie schauen am liebsten Filme oder Serien, Spiele auf dem Tablett oder der Konsole finden die beiden nur ab und zu spannend. YouTube und andere soziale Medien haben sie bislang noch nicht entdeckt, denn die spielen bei uns zu Hause kaum eine Rolle.

Das heißt aber auch, dass ich mich dort kaum auskenne. Und wenn meine Töchter an anderen Medien, Spielen oder sonstigen Kanälen Gefallen finden, will ich zumindest wissen, worum es da geht. Zum Glück muss ich mir das nicht alles allein aneignen, denn es gibt immer wieder Veranstaltungen, bei denen Experten Tipps und Einblicke geben - zum Beispiel in der vergangenen Woche in Schüttorf oder in dieser Woche in Nordhorn (siehe Veranstaltungstipp unten).

Bei solchen oder ähnlichen Veranstaltungen werde ich mich wohl auch mal blicken lassen. Wer weiß schon, was die digitale Zukunft noch zu bieten hat?

Kostenloser Vortrag für Eltern über digitale Spiele

Am Donnerstag, 5. Oktober, bietet die Familienbildungsstätte von 19.30 bis 21.45 Uhr in der Steinmaate 2 einen kostenlosen Elternvortrag zum Thema Gaming an. Fantastische Welten in Minecraft bauen, sich in FIFA oder Fortnite messen oder mit Geschicklichkeit und Strategie knifflige Aufgaben lösen. Für Millionen von Kindern und Jugendlichen gehören digitale Spiele zum Alltag. Was macht diese Faszination aus? Welche Unterschiede gibt es in den Spielvorlieben von Mädchen und Jungen? Auf welche Risiken treffen sie in ihren Spielen? Worauf sollte ich bei der Auswahl von digitalen Spielen achten? Und was tun, wenn der Medienkonsum Überhand nimmt? Diese und andere Fragen beantwortet Referentin Andrea Herzog, Jugendschutzbeauftragte des Landkreises Grafschaft Bentheim. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 05921 89910 oder unter www.fabi-nordhorn.de.

Wieso können Deutsche kein Schach spielen? – Weil ihre Züge zu spät kommen!

Warum geht eine Glühbirne zum Arzt? – Sie hat Lampenfieber!

Was macht eine Spinne im Fundbüro? – Sie hat den Faden verloren!

Was sagt ein Pirat auf dem Bauernhof? – Ah, Heu!

Was macht ein Drache im Fußballstadion? – Die Leute anfeuern!

Eintauchen in eine bunte Kürbiswelt

Von „Vechtekind“ Anja Glöckner

Der Herbst ist da und mit ihm auch die Kürbiszeit. Noch bis Ende Oktober verwandelt sich der Erlebnishof Löbke in Ibbenbüren in eine bunte Kürbiswelt.

Kürbisse, so weit das Auge reicht. In jedem Jahr gibt es eine neue Ausstellung mit den bunten Früchten. Foto: Glöckner

Für uns ist die jährlich stattfindende Kürbisausstellung immer wieder ein Grund für einen Ausflug dort hin, denn sie ist immer ein neues Erlebnis mit eigenem Motto. In diesem Jahr wurden wir schon am Kreisverkehr vor der Hofeinfahrt von einer Giraffe begrüßt. Das diesjährige Motto lautet „Safari“, überall auf dem Gelände verteilt stehen große, afrikanische Tiere.

Der Hof Löbke hat es wieder einmal geschafft, aus Kürbissen ganze Szenerien entstehen zu lassen. Auf unserem Rundgang über das Hofgelände konnten wir unter anderem Strauße, Elefanten und Giraffen bewundern. Im Teich erwartete uns dann sogar ein großes Krokodil – und das alles aus Kürbissen. Nach unserer Hof-Safari haben wir uns dann noch ein Eis gegönnt.

Zum Hof Löbke gehört auch ein großer Spielplatz, für den allerdings Eintritt gezahlt werden muss. Foto: Glöckner

Für Kinder gibt es jedoch nicht nur Kürbisse, sondern obendrein einen großartigen 6000 Quadratmeter großen, kostenpflichtigen Spielplatz. Der lohnt sich sehr, denn hier können sich Familien gut und gerne mehrere Stunden aufhalten. Auf die kleinen Entdecker warten hier Schaukeln, Rutschen, Seilbahnen, eine Kletterwand und sogar ein kleiner Streichelzoo. Kinder zahlen fünf Euro, Erwachsene vier Euro Eintritt für den Spielplatz. Eigene Verpflegung darf mitgebracht und auch verzehrt werden.

Für uns geht es zum Schluss immer noch einmal in den angrenzenden Hof-Laden. Der bietet ein großes, regionales Sortiment an. Auch die vielen verschiedenen Kürbisse, die es unter anderem in der Ausstellung zu sehen gibt, können dort gekauft werden.

Ein kleiner Tipp von mir: Der Hof Löbke ist gerade an den Wochenenden und bei gutem Wetter ein beliebtes Ausflugsziel, weshalb es sich lohnt den Besuch in die Vormittagszeit zu verlegen. Dann sind auch immer genügend Parkplätze verfügbar. Der Zugang zur Ausstellung und auch das Parken vor Ort sind kostenfrei. Zu finden ist der Hof Löbke in Ibbenbüren, Alstedder Straße 148. Geöffnet hat der Hof täglich.