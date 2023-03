Angst vor fremden Männern

Liebe Eltern,

ein weißer Bulli ohne Aufschrift, unbekannte Männer, die gutgläubige Kinder mit Versprechungen locken und mit ihnen verschwinden - die Angst, dass so etwas wirklich mit dem eigenen Sohn, der eigenen Tochter passieren könnte, haben wohl die meisten Eltern ebenso wie ich. Und als dann vor einigen Tagen eine Nachricht von der Schulleitung meiner Ältesten kam, dass es Fälle gegeben haben soll, in denen Männer vor der Grundschule Kinder angesprochen hätten und sie in einen weißen Bulli locken wollten, war mir direkt etwas unwohl.

Nun gab es keine konkreten Fälle von versuchten Entführungen weder bei dieser noch bei einer anderen Grafschafter Schule, die bei der Polizei gemeldet wurden. Das teilten die Beamten auf GN-Anfrage mit. Doch trotzdem wollte ich mit meinen Töchtern über das Thema sprechen.

Ein Gespräch mit Edgar Eden, Verkehrssicherheitsberater bei der Polizei in Nordhorn, brachte viele hilfreiche Tipps - wie Eltern mit ihren Kindern über mögliche Gefahren sprechen können und wie die Erwachsenen richtig reagieren, wenn es wirklich mal versucht wird. Hier könnt ihr den ganzen Artikel lesen. Sehr lehrreich für mich dabei: Es ist bei allen Warnungen genauso wichtig, die Kinder nicht in Panik zu versetzen und ihnen lieber ein paar Regeln für den Umgang mit Fremden mitzugeben.

Ich geh doch nicht mit jedem mit!

Von Carolin Ernst

Bilderbücher sind eine Möglichkeit, Kinder langsam damit vertraut zu machen, dass nicht alle Erwachsenen ihnen etwas Gutes wollen. „Ich geh doch nicht mit jedem mit!“ von Entwicklungspädagogin Dagmar Geisler ist schon für Kinder ab drei Jahren geeignet.

© Ernst, Carolin Die Autorin Dagmar Geisler ist Entwicklungspädagogin. Foto: privat

Darin wartet die kleine Lu am Kindergarten und Frau Schmidt will sie eben mit nach Hause nehmen. Aber ist Frau Schmidt nicht eigentlich eine Fremde? Das Buch bietet die Möglichkeit, das Thema in den Alltag einzubauen und früh mögliche Lösungen zu finden.

Loewe Verlag, ‎32 Seiten, ISBN:‎ 978-3785562390; 12,95 Euro.



Was ruft der Luftballon, kurz bevor er zerplatzt? – „Kaktus in Sicht!“

Wo geht man durch ein Loch rein und durch zwei Löcher wieder raus? – Bei einer Hose!

Welcher Baum dreht sich? – Der Purzelbaum!

Welcher Tisch kommt nicht vom Tischler? – Der Nachtisch!

Welches Spiel kannst du nicht spielen? – Das Beispiel!

Unterwegs zu Cowboys und Indianern

Von „Vechtekind“ Anja Glöckner

Manchmal darf es auch ein Indoorspielplatz sein, um dem Schietwetter zu trotzen. Im niederländischen Coevorden können Besucher in die Welt von Cowboy und Indianer eintauchen. Der Innenbereich ist passend zu diesem Motto gestaltet und mit vielen Details verziert worden.

Spielspaß für die Kinder, Sitzgelegenheiten für die Eltern. Foto: Glöckner

Während die Kinder die Spiellandschaften erkunden, können es sich die Eltern auf einer der Sitzmöglichkeiten gemütlich machen oder bei dem wilden Treiben mitspielen. Für kleine Kinder von ein bis vier Jahren gibt es einen extra Kleinkindbereich, indem Spielmöglichkeiten wie zum Beispiel eine Hüpfburg, ein Klettergerüst oder ein Bällebad zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es Rutschfahrzeuge, die sie nach Herzenslust nutzen können.

Die Kinder können aber auch „einen wilden Ritt“ auf einem der fahrbaren Pferde erleben. Insgesamt sind die Spielmöglichkeiten für Kinder bis zu zwölf Jahren ausgelegt. Ein weiterer Bereich umfasst zudem eine Kletterwand und ein Indoorfußballfeld. Das große Klettergerüst kann auf verschiedenen Wegen erkundet werden.

Auch Schwarzlicht-Minigolf gehört zum Angebot. Foto: Glöckner

In einem Nebenraum kann man auch Schwarzlicht-Minigolf im Dunkeln spielen. Das ist im Eintrittspreis inbegriffen. Bei gutem Wetter lässt sich die Minigolfpartie auch nach draußen verlegen. Das Außengelände bietet einige Möglichkeiten, um sich auszutoben, zudem gibt es einen kleinen Kinderbauernhof mit Kleintieren.

>>> hier findet ihr die gesammelten Ausflugstipps vom Vechtekind

Unser letzter Besuch bei Cowboy und Indianer liegt schon eine Weile zurück, sodass wir dem Ganzen in den kommenden Osterferien noch mal wieder einen Besuch abstatten werden. Kinder zahlen 8,95 Euro Eintritt, Erwachsene zahlen 4,50 Euro und erhalten dazu noch einen Kaffee, Cappuccino oder Tee. Cowboy und Indianer befindet sich im Monierweg 2, in 7741 KT Coevorden, ab Nordhorn sind es etwa 40 Minuten Fahrzeit.