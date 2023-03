An die Supermarktkasse gehört eine Trinkgeldbox

Geben Sie Trinkgeld? Wenn ja, gehören Sie zu einer knappen Mehrheit der Bevölkerung: 54 Prozent von 1700 Befragten geben laut einer Studie von „Jägermeister“ einen zusätzlichen Obolus zur Rechnung oder halten ihn für richtig. Allerdings nur, wenn die Dienst-Leistung stimmt und der Service überzeugt.

Bei allen anderen Gästen geht das Personal leer aus. Keine sonderlich guten Nachrichten für Gastronomie, Clubs, Friseursalons und die Taxibranche, denn dort bessert Trinkgeld den Lohn auf und dient der Motivation, im Job zu bleiben.

Mir fällt eine in diesem Zusammenhang vergessene Schar dienstbarer Geister ein, was die Wertschätzung betrifft: die Frauen und Männer an den Supermarktkassen, denen wir doch beinahe täglich begegnen und ohne die eine Gesellschaft nicht über die Runden käme. Manche Gesichter kennt man seit Jahrzehnten, und was sie leisten, ist beachtlich. Stellt ihnen eine Trinkgeldbox hin!