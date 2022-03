Amerikanische Bulldoggen schon einmal auffällig geworden

Die beiden wegen einer Attacke auf ihren Halter in Göttingen erschossenen Hunde sind bereits im März vergangenen Jahres bei einem Beißvorfall auffällig geworden. Damals konnte der Halter nicht ermittelt werden, sie kamen in ein Heim, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es handele sich um amerikanische Bulldoggen, nicht wie zunächst gemeldet um American Staffordshire Terrier. Dieses Mal hatten sie den neuen Halter attackiert und durch Bisse schwer verletzt. Zwei Beamte töteten die Hunde am vergangenen Freitag. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Vorgang an die Staatsanwaltschaft Göttingen abgegeben.