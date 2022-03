Am Ende wird alles gut...

„Ich möcht’, dass einer mit mir geht, der’s Leben kennt, der mich versteht (…)“. (EG 209, Text von Hanns Köbler). Das singen wir gern in unseren Gottesdiensten, nicht nur, aber besonders, wenn ein Kind getauft wird. Jesus wird in diesem Lied besungen als der, der mitgeht, und der weiß, wie schwer das Leben manchmal ist. Und er wird als der beschrieben, der uns durch schwere Zeiten „hindurch“ begleitet. „Hindurch“ bedeutet doch: Irgendwann ist das Schlimme auch vorbei und dann wird es wieder besser. Er kann dies, weil er selber durch den Tod gegangen ist. Er weiß also einerseits, wie sich Angst und Tod und Schrecken anfühlen. Aber er ist andererseits auch der, der dort „hindurch“ gekommen ist – in eine bessere Zeit, in das ewige Leben hinein, sodass er eben jetzt derjenige sein kann, der unsere Lebenswege begleitet.

Der Glaube daran, dass Jesus mitgeht, hat schon viele Menschen durch ihr Leben getragen. Und trägt momentan auch durch die Tage des Kriegs. Ich kenne das auch, dass eigentlich nichts mehr geht und ich dann aber spüre, Jesus ist da und stärkt mir den Rücken. Das gibt neue Kraft. Ehrlich gesagt: Das reicht mir aber gerade nicht. Ich möchte nicht singen: „Ich möcht’, dass einer mit mir geht“. Ich schreie vielmehr: „Jesus, tu was! Greif ein!“ Ich wünsche mir das politische Wunder des Friedens. Nicht nur in der Ukraine, von der gerade alle reden, sondern auch in Afghanistan, im Jemen und in allen fast vergessenen Kriegs- und Krisengebieten der Welt.

Irgendwie fühle ich mich gerade dem Judas sehr nah. Judas, der Jesus an die Soldaten auslieferte. Es gibt die Theorie, dass er diesen Schritt nicht aus Geldgier tat oder weil der Teufel von ihm Besitz ergriffen hatte. Sondern weil er Jesus endlich dazu bringen wollte, politisch zu agieren. König von Israel zu werden, so richtig mit Soldaten und königlicher Pracht. Judas dachte sich vielleicht: Wenn Jesus jetzt in die Enge getrieben wird, dann werden doch endlich die Engel der himmlischen Heerscharen herbeieilen und das Reich Gottes durchsetzen. Doch er hatte sich getäuscht. Jesus wollte nicht Politik machen. Seine Art, Israel zu retten, war nicht politisch. Jesus sagt: Die Macht der Liebe ist stärker, als die Macht der Soldaten. Was ihn das gekostet hat, erinnern wir in den sieben Wochen vor Ostern. Es ist ein Leidensweg. Ja, aber einer, der „hindurch“ führte. Hindurch durch das Leid und den Tod, hinein ins Leben.

Ich kann Judas verstehen. Aber ich ahne auch, dass ich damit ganz schön weit weg bin von Jesus und seiner Liebe. Ich hoffe, wir kommen „hindurch“– durch die Ängste und Warum-Fragen, durch das „Aushalten müssen“, und dass wir das Hoffen nicht verlernen: Hoffen auf den Gott, der am Ende immer noch gesiegt hat.

Anne Noll ist Pastorin der lutherischen Kirchengemeinde Neuenhaus-Uelsen