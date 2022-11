Zuweilen verliert er schon mal etwas Flüssigkeit und hinterlässt Flecken, die jedem verraten, dass er nicht mehr überall ganz dicht hält. Gerade wenn es jetzt auch mal etwas kühler wird, kommt es vor, dass er morgens erst mal etwas röchelt und mit seinem Geruch seine Umwelt mehr als üblich an sich teilhaben lässt. Und wenn er sich in Bewegung setzt, dann kann es einen Moment dauern, bis er geschmeidiger in die Gänge kommt. Naja, die üblichen Wehwehchen halt, wenn man über 60 ist.

Äußerlich wirkt er noch ganz frisch – guter Pflege, kleineren kosmetischen Eingriffen und den ersten Ersatzteilen sei Dank. Und gerade wegen seiner Rundungen fliegen ihm immer noch Herzen und Sympathien zu.

Gerade erst wurde er wieder auf Herz und Nieren geprüft und hat anstandslos den alle zwei Jahre anstehenden Gesundheitscheck hinter sich gebracht. Oder wie das in der automobilen Fachsprache heißt: die Hauptuntersuchung ohne Mängel bestanden. Und mit der nun bis November 2024 gültigen Plakette der Prüforganisation können wir weiter unbeschwert auf Tour gehen – mein im Volksmund Buckel-Volvo genannter Oldtimer von Baujahr 1962 und ich.