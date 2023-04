Als Werbung manchmal peinlich war

Vor kurzem schickte jemand ein altes Werbevideo in eine meiner WhatsApp-Gruppen: Das Filmchen von 1984 stellte die Vorteile des Lieblingsbrotaufstrichs einiger unserer Familienmitglieder in den Mittelpunkt – und zeigte gleichzeitig, wie kurios früher zum Teil für Produkte geworben wurde. In diesem Fall wurde herausgestellt, dass die S-Klasse unter den Nuss-Nogat-Cremes nur „die besten Lebensbausteine“ enthält. Das klang so ein wenig nach: „Vergessen Sie Obst und Gemüse, sondern essen Sie lieber. . .“ – naja, Sie können es sich wahrscheinlich schon denken.

Ein Klassiker ist auch die Spülmittelwerbung mit dem bekannten Satz „Sie baden gerade Ihre Hände drin.“ Da entstand der Eindruck, man könne sich am besten direkt in die grüne Suppe hineinlegen, so gut ist das Zeug für die Haut. Natürlich waren die Hauptdarsteller in Spots, die irgendwie mit dem Haushalt zu tun hatten, damals immer Frauen – das sagt einiges über die Rollenverteilung in diesen Tagen aus und ist aus heutiger Sicht ziemlich peinlich. So hieß es in einer Backpulverwerbung: „Die Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?“

Der Gipfel der Klischee-Reiterei war aber die Fernsehsendung „7. Sinn“, mit der in den 1960-er Jahren die Verkehrssicherheit verbessert werden sollte. „Frauen fahren oft vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr“, sagt der Sprecher. Oder: „Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurtes, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner.“ Mit fällt da eigentlich nur dieser Satz ein: „Vor dem Sprechen Gehirn einschalten!“