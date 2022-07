Alltagsprobleme

Im Redaktionsalltag steht man manchmal vor Problemen und aberwitzigen Situationen, die hätte man sich vorher nicht vorstellen können. Seit geraumer Zeit recherchiere ich bereits für einen Artikel. Die Informationslage ist bisher sehr dünn, denn die notwendigen Ansprechpartner sind entweder im Urlaub oder auf Terminen. Meine schriftliche Anfrage blieb bisher unbeantwortet. Bis dann gestern doch endlich der ersehnte Rückruf kam. Freudig zückte ich also meinen Stift, darauf vorbereitet, nun an die ersehnten Informationen zu kommen. Fehlanzeige. Der Mitarbeiter hörte sich geduldig meine Fragen an, nur um dann zu sagen: „Ich bin nicht befugt, Ihnen Informationen zu geben. Die Kollegen, die das dürfen, sind aber heute nicht da.“ Was der Anruf dann gebracht hat, fragen Sie sich? Ja. Das frage ich mich auch. Und warte nun weiter auf die ersehnten Antworten.