Alles ist relativ

Samstagabend, keiner hat Lust zu kochen. Also bestellen wir was. Griechisch soll es sein, aber bitte mit einer extra Portion Zaziki. Von der delikaten Knoblauchcreme ist nämlich immer zu wenig in der Box. Also wird noch einmal Nummer 53 geordert: ein zusätzliches Schälchen Zaziki.

Eine knappe Stunde später bimmelt der Bote an der Tür. Die Speisen werden flugs auf Teller umgeschichtet. Fast ist es vollbracht, als eine unachtsame Bewegung die kleine Plastikschale mit dem Zaziki über den Rand der Anrichte fegt. Die Wucht des Aufpralls spiegelt sich im Schadensbild: Die weiße Creme bekleckert nicht nur den Boden, sondern sprenkelt auch großzügig an Schranktüren und Tapete.

Auf dem Teller war uns die Beilage stets zu wenig vorgekommen – in der Küche verteilt ist es mehr, als wir wollten. Alles ist eben relativ. Albert Einstein brauchte für seine Erkenntnis mathematische Formeln und Gehirnschmalz. Uns genügt dafür die Nummer 53.