Alexa, Ruhe bitte!

Alexa war mir bis vor einigen Jahren lediglich als Frauenname bekannt, bis das Unternehmen Amazon den gleichnamigen Sprachassistenten auf den Markt brachte. Soweit, so gut.

Da mein Interesse an technischem Schnickschnack sehr begrenzt ist, habe ich dieser Erfindung bisher wenig Bedeutung zugemessen. Bis neulich mitten in der Nacht. Es war noch im Sommer, ein laues Lüftchen wehte, und ich legte mich an einem sehr späten Samstagabend in der Hoffnung auf eine ungestörte Nachtruhe ins Bett.

In der Nachbarschaft, nicht weit entfernt, wurde eine kleine Fete gefeiert. Das stört mich normalerweise nicht, denn ich gönne den Nachbarn ihren Spaß. Doch was sich dann zutrug, stellte meine Geduld doch auf eine harte Probe. Offenbar befand sich unter den Partygästen die schon oben erwähnte Alexa, die mit zunehmendem Alkoholspiegel immer wieder sehr laut angesprochen wurde. „Alexa, spiel mal Andrea Berg, Alexa, spiel Helene Fischer, Alexa, spiel mal dies, Alexa, spiel mal das.“

Die arme Alexa konnte gar nicht so schnell reagieren, wie sie von den Partyfreunden mit Musikwünschen traktiert wurde. Leider entsprach die von Alexa gespielte Musik so überhaupt nicht meinem Geschmack. Ganz kurz habe ich überlegt, der Alexa ein beherztes „Halt die Klappe, Alexa“ zuzurufen, doch im Sinne der Erhaltung des nachbarschaftlichen Friedens habe ich diesen Gedanken schnell wieder verworfen.