Aleman(n)ia

Vor langer Zeit, ich hatte noch nicht viele Saisons als Sportreporter der GN hinter mir, war es eine lästige Formalität in der Redaktion, den vielen „Alemanias“ in Tabellen und Berichten noch ein weiteres „n“ zu genehmigen. Keine Ahnung warum, aber der traditionsreiche Nordhorner Sportverein mit seinem Sportplatz am Vennweg wurde damals einfach immer wieder falsch geschrieben, selbst bei Klubvertretern hieß es Alemania Nordhorn oder auch Alemania Blanke.

Mittlerweile stellt der Verein nur noch wenige Mannschaften, die neue Heimat ist der Blanke-Sportpark. Immerhin lese ich seit einiger Zeit nur noch den richtigen Vereinsnamen: Alemannia, mit zwei „n“ - entsprechend der Schreibweise der mittelalterlichen Bevölkerungsgruppe, auf die sich der Klub sicherlich bezieht. Und jetzt dies: Auf seiner digitalen Karte bezeichnet „Google Maps“ die neue Straße durch das Baugebiet auf dem alten Sportplatzgelände als „Am Alemaniaplatz“. Mit einem „n“! Geht das schon wieder los? Der Internet-Konzern macht’s falsch, an der Stadt Nordhorn liegt es aber nicht: Die Politiker haben die Straße „Am Alemanniaplatz“ genannt, ich hab‘s noch mal überprüft. Wahrscheinlich haben sie damals intensiv den Lokalsport gelesen.