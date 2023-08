Adieu Kirche?

Mit gemischten Gefühlen schaue ich im Gemeindebüro vorbei. Nächste Woche ist Kirchenratssitzung und ein Tagesordnungspunkt ist das Thema „Austritte“. „Haben wir Post vom Standesamt aus Bentheim?“, meine Frage. „Nein, dieses Mal nicht“, so die Antwort. Die Kirchenaustritte halten sich noch in Grenzen in Gildehaus. Wir dürfen uns an all den Menschen erfreuen, die immer noch dazu gehören. Und dennoch stutze ich so manches Mal. „Was, du? Wir hatten doch echt Spaß auf der Segelfreizeit, Konfer war gut, auch sonst kamen wir gut miteinander zurecht! Du gehst?“ Ja, er/sie geht. Und dann und wann liegen Erklärungen von Bekannten auf dem Tisch, die gerade in den Ruhestand gehen. Ach, ja…

Immer wieder schade, wenn jemand uns verlässt, denke ich. Wenn ich mit den betreffenden Menschen spreche, ist es oft das liebe Geld. Manchmal auch der Verweis darauf, dass junge Menschen in der Kirche sexuell missbraucht wurden. Da ist dann die Konfession egal. Da haben einige wirklich schwere Schuld auf sich geladen.

„Kirche, das ist der Kitt in der Gesellschaft“, meinte mal eine Mitarbeiterin zu mir. Das Bild finde ich gut. Da wird etwas zusammengehalten. Der Glaube kann helfen, mit der Tragik und Absurdität des Lebens zurechtzukommen. An der Sinnlosigkeit nicht zu verzweifeln, wenn ein lieber Mensch stirbt oder eine Umweltkatastrophe hereinbricht. Manchmal reichen dann wissenschaftlich korrekte Erklärungen nicht aus, dann brauche ich etwas, was mich in der Situation hoffen lässt.

Die Kirche ist für mich immer wieder ein Ort, an dem ich von meiner Sehnsucht sprechen kann. Davon, was ich mir wünsche und worum ich bitte, wenn ich die Bilder in der Tagesschau oder die Hetze im Netz nicht mehr aushalte. Ich selbst habe bei Beerdigungen viel Trost erfahren dürfen, mit anrührenden Worten und einer Musik, die die Seele erreichen. Ich hoffe, dass uns das auch als Pastoren und Pastorinnen in der Grafschaft gelingt. Ich habe Frauen erlebt, die Worte gefunden haben für ihren Wunsch nach Frieden und Segen, für sich, für ihre Kinder. Habe Frauen kennengelernt, die die Männerherrschaft vergangener Jahrhunderte in Frage gestellt, sich beteiligt und die der Demokratie ein Gesicht gegeben haben. Und die bei „Kosten“ nicht nur an Geld denken, sondern auch an Probieren und Schmecken. Köstlich halt! Ich habe Männer getroffen, die ihren Gefühlen Raum ließen, hemmungslos weinten und ihre Seele ausschütteten. Sich die Tränen dann wegwischten und meinten: „Das tue ich sonst nie, tut aber gut!“ Das sind Werte! Und Haltungen. Kirche, eine Gemeinschaft mit Leitplanken, die mir im Leben helfen können.

Ach, ich wünsche mir eine Kirche, in der es möglich sein darf zu sagen: „Gott ist queer“, ohne mit Hasstiraden überschüttet zu werden. Eine Kirche, in der Gott verschiedene Namen haben darf und die Vielfalt zu glauben okay ist. Eine Kirche, in der Tischgemeinschaft mehr ist als ein Bissen Brot und ein Schluck Saft beim Abendmahl. Eine Kirche, die Gastfreundschaft großschreibt und lebt.

Ich habe eine Frau vor Augen. Was hat sie schon alles erlebt und durchlebt. Sie besucht die Kirche wie eine Freundin. Sie ist mir eine Lehrerin geworden. Ich ahne, dass die Kraft und die Zuwendung Gottes, die sie ihr Leben lang in der kirchlichen Gemeinschaft gefunden hat, auch mich trägt. Sie strahlt aus, eine von Gott geliebte Frau zu sein. Und gibt damit an mich weiter, was sie erlebt und erfahren hat. Zuhause sein in der Kirche!

Also „Adieu Kirche?“ Ja, „Adieu Kirche!“ Adieu stammt aus dem Lateinischen „ad deum“ und bedeutet „zu Gott (hin)“.

Bleiben Sie behütet und bewahrt und voller Hoffnung!

Lütger Voget ist Pastor der reformierten Kirchengemeinde Gildehaus

