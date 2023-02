Ade, geliebte Pferdestärke

Erinnern Sie sich noch an „Manta, Manta“, die Kohlenpott-Komödie um Bertie (Til Schweiger) und seine „Flamme“ Uschi (Tina Ruland)? An den getunten Opel Manta, mit dem Bertie beim Ampelstart gern GTI-Fahrer „nass macht“ und sich mit Axels „Baby-Benz“ anlegt? An den nächtlichen Umbau von Berties Manta auf einen 270-PS-Rennmotor? Damals drehte sich nicht nur im Film viel um Ruhrpott-Klischees – und fast alles um „Power unter der Haube“.

Wieviel PS hat deiner? Diese Frage hielten jahrzehntelang (nicht nur) junge Männer für die entscheidende Größe im Männlichkeits-Ranking. Das war tückisch, denn PS war nicht gleich PS. So wurden die damaligen Ami-Schlitten, ohnehin mit reichlich Kraft und Hubraum gesegnet, in SAE-PS angegeben. Das verhalf dem Motor um bis zu 25 Prozent mehr PS, weil die US-Norm andere Messbedingungen vorgab. Nicht ganz so viel Bumms hatten die beliebten englischen Roadster, denn die Briten maßen die Motorleistung (natürlich!) in ihren British Horsepower (BHP). Auch die Italiener hatten ihre eigenen PS.

1978 war Schluss mit dem PS-Wirrwar. Seitdem hat in Deutschland das DIN-PS ausgedient, hier gilt wie international das Kilowatt (kW) als Maßeinheit für die Motorleistung. Aber den wirklichen Abschied von der vertrauten Pferdestärke bringt uns erst jetzt die Elektromobilität. Denn die Leistung von Elektromotoren wurde schon immer in kW beschrieben. Und junge Fahrer interessiert die Motorleistung heute ohnehin weniger als Reichweite und Touchscreen-Displays.

Also ade PS. Du hast uns Autofahrer so lange durchs automobile Leben begleitet, aber jetzt bist du Geschichte. Wer trotzdem weiter umrechnen will: ein DIN-PS entspricht 0,735 kW.