Achtung, falsche Zeit

Haben Sie Ihre Uhren auf die Sommerzeit umgestellt? Schließlich war die Zeitumstellung schon am 27. März. Vielleicht handhaben Sie es aber auch wie mein Kollege Jonas und stellen Ihre Uhr, beispielsweise im Flur, einfach gar nicht um – und freuen sich dann umso mehr, wenn diese dann irgendwann wieder die richtige Zeit anzeigt.

Innerhalb der Familie sollte aber bitte genau abgestimmt werden, welche Uhr nicht umgestellt wird. Denn meinem Kollegen war leider nicht bewusst, dass seine Frau die Uhrzeit in ihrem Auto nie anpasst. Sie zeigt also immer die Winterzeit ein. Und so stellte er – im Glauben richtig zu handeln – die Parkscheibe auf die vermeintlich richtige Zeit ein. Kassierte aber letztendlich ein fettes Knöllchen. Jegliche Diskussion mit der Politesse nützte nichts. Denn eines sollte uns gewiss sein: Wenn eine Uhr stets die korrekte Zeit anzeigt, dann die der Politessen.