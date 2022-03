Abendlicher Gast

Ein Tier aussetzen? Was ist das denn für eine Frage? Schaue ich in die dunklen, großen Augen meines Hundes, dann weiß ich: Niemals wäre ich dazu in der Lage! Und doch habe ich am Donnerstagabend genau das gemacht.

Mein Hund spielt hier durchaus eine Rolle, denn im fahlen Lichtschein der Gartenlampe zeigte der Vierbeiner plötzlich eine gewisse Aufmerksamkeit. Irgendwas ist da doch! Irgendwer! Da in der Ecke beim Blumentopf! Hallo? Bevor mein Hund zu einer Kostprobe ansetzen kann, sehe ich den kleinen Gast: eine Kröte.

Und jetzt? Nun, sie kam von allein und vermutlich wird sie auch von allein wieder gehen. Allerdings möchte ich zwei Situationen verhindern. Erstens: dass mein Hund sich doch noch einen abendlichen Snack genehmigt. Und zweitens: dass die Kröte auf der Straße vor unserem Haus Bekanntschaft mit einem rollenden Autoreifen macht.

Also greife ich zum ersten Mal in diesem Jahr (die Saison hat ja noch nicht richtig begonnen) zu meinen Gartenhandschuhen und packe die Kröte vorsichtig in einen Eimer. Ganz schön schwer, so eine Kröte. Zum Glück ist in der Wasserstadt Nordhorn das nächste Ufer nie weit. Und so setze ich – mit einem guten Gefühl – ein Tier aus.

Mach’s gut, kleiner Freund! Und danke, dass du mir nicht gezeigt hast, wie weit du springen kannst.