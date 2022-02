A7 nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt

Nach einem Unfall auf der A7 in Höhe der Werratalbrücken ist die Autobahn in Fahrtrichtung Norden wieder für den Verkehr freigegeben worden. Dort war es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Ein liegengebliebenes Auto war demnach auf die Straße gerollt. Ein herannahender Pkw krachte dann in den Wagen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen war die Strecke zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden (Landkreis Göttingen) kurzzeitig gesperrt.