96-Trainer Dabrowski will „Nürnberg ein Bein stellen“

Fußball-Zweitligist Hannover 96 will dem kommenden Gegner 1. FC Nürnberg den Aufstiegskampf möglichst erschweren. „Wir freuen uns, so eine Mannschaft zu bespielen und unser Ziel ist schon, den Nürnbergern ein Bein zu stellen“, sagte Trainer Christoph Dabrowski am Donnerstag. „Nürnberg hat die letzten Spiele drei Siege in Folge geschafft und sich deswegen in eine Ausgangsposition gebracht, in der sie Ambitionen haben, um den Aufstieg mitzuspielen.“

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfangen die Niedersachsen die Franken. Angst vor Torjäger Pascal Köpke, der bei den letzten drei Siegen jeweils das 1:0 schoss, gibt es bei den 96ern nicht. „Der Junge hat in den letzten Spielen einen Lauf, Nürnberg hat aber auch durchaus andere Spieler als Köpke“, sagte Dabrowski.