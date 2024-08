100 von 100 Punkten: Warum Experten GN-Online für sehr glaubwürdig halten

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Glauben Sie alles, was in der Zeitung steht? Hoffentlich nicht, denn auch Journalisten unterlaufen manchmal Fehler. Darüber habe ich hier in einem früheren Newsletter und in weiteren Folgen meiner Serie „Was in der Zeitung steht...“ schon mehrfach ausführlich geschrieben.

Vertrauen Sie trotzdem den Grafschafter Nachrichten, halten Sie Ihre lokale Tageszeitung mitsamt ihren digitalen Kanälen für eine glaubwürdige Quelle? Hoffentlich ja, denn Ihr Vertrauen ist unser größtes Kapital. Sie, liebe Leserinnen und Leser, müssen sich darauf verlassen können, dass unsere Redakteure professionell und unabhängig arbeiten und Sie mit fundierten Informationen versorgen.

Und darauf können Sie sich verlassen. Das behaupte nicht nur ich, das bestätigen auch die Experten von NewsGuard. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Bewertungssystems für Nachrichten- und Informationswebsites nehmen GN-Online regelmäßig unter die Lupe. Sie bewerten Nachrichtenquellen auf einer Skala von 0 bis 100 – und haben den Grafschafter Nachrichten nun erneut die volle Punktzahl gegeben.

Wer NewsGuard installiert hat, kann sich diese Bewertung direkt auf GN-Online anzeigen lassen. Das sieht so aus:

GN-Online erfüllt alle Kriterien

„Wir helfen Ihnen zu erkennen, welchen Nachrichtenquellen Sie vertrauen können – anhand von Bewertungen durch Menschen, nicht durch Algorithmen“, lautet der Anspruch von NewsGuard. Neun Kriterien haben die Expertinnen und Experten untersucht und jeweils mit Punkten bewertet. In ihrem Abschlussbericht stellen sie fest: GN-Online...

...veröffentlicht nicht wiederholt falsche oder grob irreführende Inhalte.

...recherchiert und veröffentlicht Informationen verantwortungsbewusst.

...verfolgt wirkungsvolle Standards zur Korrektur von Fehlern.

...unterscheidet klar zwischen Nachricht und Meinung.

...vermeidet irreführende Schlagzeilen.

...veröffentlicht auf der Website Eigentumsverhältnisse und Finanzierung.

...kennzeichnet Werbung deutlich.

...legt offen, wer redaktionell verantwortlich ist, einschließlich möglicher Interessenkonflikte.

...gibt auf der Website Informationen zu den Autorinnen und Autoren.

100 von 100 Punkten – über diese Bestätigung von unabhängigen Experten freuen wir uns natürlich. Allerdings halte ich alle neun Kriterien auch für eine Selbstverständlichkeit, die jede seriöse Nachrichtenseite erfüllten sollte.

Wenn Sie selbst prüfen möchten, wie vertrauenswürdig Ihre Quellen im Internet sind, kann Ihnen NewsGuard dabei helfen. Wie Sie dieses (teilweise kostenfreie) Werkzeug nutzen können, erfahren Sie hier.

Übrigens: Dass bei NewsGuard tatsächlich Menschen die Websites analysieren und keine Algorithmen, ist mir spätestens in dem Moment klar geworden, als sich eine Mitarbeiterin persönlich bei mir meldete. Sie bat um konkrete Belege dafür, dass wir Fehler – die uns, siehe oben, leider gelegentlich unterlaufen – transparent korrigieren. Diese Belege konnte ich ihr problemlos liefern und erhielt daraufhin die Rückmeldung: „Damit erfüllt GN-Online.de weiterhin alle unsere Kriterien.“