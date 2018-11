Zwei Festnahmen nach Vierfach-Mord in Enschede

Zwei Männer sind im Zusammenhang mit dem vierfachen Mord in Enschede festgenommen worden. Wie die Polizei Twente am Donnerstagabend bekannt gab, erfolgten die Festnahmen bereits am Dienstagabend in der Nähe von Dordrecht im Westen der Niederlande.