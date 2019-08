Empfehlung - Zum 50 Geburtstag stehen 50 Waschmaschinen vor der Haustür

Glane Ob sich der Jubilar über diese Überraschung wohl gefreut hat? Im niederländischen Glane haben Passanten, die am Samstagmorgen in die Straße Meulderinksesch kamen, jedenfalls sehr erstaunt geschaut. Bei einem Haus in dem kleinen Grenzort nahe Gronau standen nicht weniger als 50 Waschmaschinen im Vorgarten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/zum-50-geburtstag-stehen-50-waschmaschinen-vor-der-haustuer-312504.html