Empfehlung - Zugverkehr bleibt verbesserungsfähig

gn Zwolle/Bad Bentheim. Kurzfristig kann durch den Einsatz neuen Materials die Haltezeit in Bad Bentheim stark verkürzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Provinzregierung Overijssel. Gespräche hierüber sowie über eine höhere Bedienungsfrequenz auf der Strecke finden derzeit zwischen Vertretern der regionalen Verwaltungen sowie der Deutschen Bahn und den Nederlandse Spoorwegen statt. Langfristig seien Maßnahmen zur Erhöhung der Reisegeschwindigkeit auf 160 Stundenkilometer auf der Strecke zwischen Löhne und Bad Bentheim denkbar, ferner komme auch eine Route in den Niederlanden, die Hanselinie, in Betracht.(...)