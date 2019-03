Empfehlung - Zug entgleist zwischen Enschede und Gronau

Enschede Stürmisches Wetter hat am Mittwoch bei Enschede einen Baum auf Bahngleise stürzen lassen. Ein Zug aus Deutschland, der aus Gronau kommend in Richtung Enschede unterwegs war, prallte gegen den Stamm und entgleiste. 35 Fahrgäste blieben unverletzt, sie wurden von den Rettungskräften aus dem Zug geholt. Der Bahnverkehr zwischen Enschede und Gronau stand für längere Zeit still.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/zug-entgleist-zwischen-enschede-und-gronau-286563.html