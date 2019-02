Empfehlung - Zigaretten in den Niederlanden werden bald wieder teurer

Amsterdam Der Preis für eine Packung Zigaretten mit 20 Stück Inhalt soll in nächster Zeit in den Niederlanden um eineinhalb Euro steigen und 2020 dann acht Euro Kosten. Der Grund: Den Haag will die Tabaksteuer in einem Zuge kräftig erhöhen. Die holländischen Einzelhändler in den Grenzregionen zu Deutschland und Belgien schlagen die Hände bereits über dem Kopf zusammen. Sie befürchten ein Aufleben des grenzüberschreitenden Tabaktourismusses. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/zigaretten-in-den-niederlanden-werden-bald-wieder-teurer-281886.html