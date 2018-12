Empfehlung - Zehn Streifenwagen verfolgen Autodieb auf der A30

Gildehaus/Apeldoorn Eine Verfolgungsjagd mit deutschen und niederländischen Polizisten lieferte sich ein Autofahrer auf den Autobahnen 30 in Deutschland und der Autobahn 1 in Holland. Der Fahrer hatte nach Polizeiangaben ein Auto in Bielefeld gestohlen. Um der Polizei zu entkommen, raste er am frühen Montagmorgen rund 200 Kilometer weit über die Autobahn bis in die Niederlande. Bei Gildehaus fuhr der Flüchtige über die Grenze. Zehn deutsche und niederländische Polizeistreifen folgten dem gestohlenen Auto zwischenzeitlich. In Apeldoorn rammten Polizisten schließlich das Fluchtfahrzeug und nahmen den Fahrer fest. Bei der spektakulären Flucht wurde nach ersten Informationen niemand verletzt. Nähere Angaben zur Verfolgungsfahrt machte die Polizei zunächst nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/zehn-streifenwagen-verfolgen-autodieb-auf-der-a30-271061.html