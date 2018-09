Empfehlung - Wohnung in Oldenzaal völlig ausgebrannt

Oldenzaal Bei einem Brand in einem Gebäudekomplex an der Haerstraat in Oldenzaal ist am Mittwoch eine Dachgeschosswohnung völlig zerstört worden. Der Feuerwehr gelang es zur Mittagszeit, die Flammen zu löschen. Weitere Gebäudeteile kamen nicht zu Schaden. Auch Menschen wurden nicht verletzt. Zur Ursache des Brandes liegen noch keine Angaben vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/wohnung-in-oldenzaal-voellig-ausgebrannt-249891.html