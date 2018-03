Empfehlung - Windhose lässt Baum auf Bauernhof nahe der Grenze stürzen

Sibculo. Am frühen Donnerstagabend ist eine kleine Gewitterfront über die Region gezogen. Im niederländischen Grenzgebiet richtete eine lokal auftretende Windhose erheblichen Schaden an. Wie die Nachrichtenagentur „News United“ berichtet, stürzte in Sibculo in der Gemeinde Hardenberg nahe der Grenze zur Niedergrafschaft ein Baum auf einen alten, als Lagerraum dienenden Bauernhof, der dadurch verwüstet wurde. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde beschädigt. Hilfsdienste rückten zu dem Gebäude am Kloosterdijk aus. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand, die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/windhose-laesst-baum-auf-bauernhof-nahe-der-grenze-stuerzen-228313.html