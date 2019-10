Empfehlung - Weitere Rätsel um isolierte Familie aus Ruinerwold

Ruinerwold Ungläubig und schockiert, so reagieren viele Niederländer auf die Entdeckung einer Familie in einem Dorf in der Provinz Drenthe. Neun Jahre lang sollen ein Vater und seine sechs mittlerweile erwachsenen Kinder völlig isoliert in einem kleinen Kämmerchen auf einem abgelegenen Bauernhof in Ruinerwold im Osten des Landes gehaust haben. Viele denken an ähnliche Fälle aus anderen Ländern, Fälle von Gewalt oder Missbrauch oder auch an eine Sekte. Auch wenige Tage nach der Entdeckung bleibt vieles unklar. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/weitere-raetsel-um-isolierte-familie-aus-ruinerwold-324316.html