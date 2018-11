Empfehlung - Weihnachtsmärkte bei Niederländern immer beliebter

Enschede Nahezu alle Busunternehmen bieten Sonderfahrten an, einige sogar täglich. Die Zeitungen jenseits der Grenze sind voll mit Anzeigen. Ein Unternehmen aus dem benachbarten Tubbergen bietet gleich 41 Fahrten zu stimmungsvollen Weihnachtsmärkten in Deutschland an. Während die Nachbarn früher in der Regel nach Münster, Köln oder Düsseldorf fuhren, sind im Laufe der Jahre zahlreiche weitere Ziele hinzugekommen: Oberhausen, Bremen, Oldenburg, Dortmund, Essen oder auch Osnabrück, darunter auch eine Reihe von Lichterfahrten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/weihnachtsmaerkte-bei-niederlaendern-immer-beliebter-266602.html