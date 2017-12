Empfehlung - Weihnachtsgeschichte im Museumsdorf „Los Hoes“ in Ootmarsum

fs Ootmarsum. Gleich beim Betreten des Museumsgeländes vom Kommanderieplatz wartet unter einem Baldachin Kaiser Augustus, der die Bevölkerung zur Volkszählung aufruft. Vorbei an einem Weihnachtsdiorama gelangen die Besucher zum Schafstall. Auf dem weiteren Rundgang durch das Museumsdorf begegnen ihnen dann römischer Soldaten, die für Ruhe und Ordnung sorgen. Über die Mühlenbecke führt der Weg dann zum Los Hoes, wo eine Bauernfamilie Weihnachten feiert. An der Hofkamer gibt es eine Begegnung mit den Heiligen drei Königen, die mit einem Kamel auf dem Weg zur Krippe sind. Hirten hüten hier ihre Schafe, Maria und Josef stehen neben der mit Heu und Stroh gefüllten Krippe mit dem Chistuskind, flankiert von einem Ochsen und einem Esel. Überall sind Engel, die verkünden, dass etwas Besonderes geschehen ist. Ein Erzähler liest die Weihnachtsgeschichte vor. Entlang der Becke sind Waschfrauen bei der Arbeit zu sehen. Ein Schmied schlägt mit einem schweren Hammer auf den Amboss. Im Backhaus wird Brot gebacken, Beduinen haben ihr Lager aufgeschlagen. Hier ist altes Handwerk zu sehen und auf einem Markt bieten Kaufleute ihre Waren an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/holland/weihnachtsgeschichte-im-museumsdorf-los-hoes-in-ootmarsum-219227.html